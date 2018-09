Suoni in Movimento, l'ultimo concerto al Museo delle Palafitte

BIELLA - Domenica 9 settembre il Percorso Botanico si conclude presso il Comune di Viverone che ha sede a Villa Lucca in via Umberto I nr.107, dove alle 15.30 si svolgerà la visita guidata al Museo delle Palafitte di recentissima apertura, patrimonio UNESCO dal 2011. Nel Museo è ospitato materiale storico recuperato sul fondo del Lago di Viverone di pregevole fattura e risalente all'Età del Bronzo e del Rame che riguarda il villaggio palafitticolo preistorico.

Il concerto

Seguirà alle 17 presso l’Oratorio di San Rocco sempre in via Umberto I, dove il pubblico sarà condotto dal personale del Museo, il concerto intitolato «Musica e Natura» a cura di Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio che eseguiranno per pianoforte a 4 mani brani in assoluta attinenza con il tema del Percorso Naturalistico della rassegna. Ingresso libero. Alle ore 18.45 per chi lo desidera è prevista la gita in battello con partenza di fronte all’Hotel Lido di Viverone al costo di 5€.