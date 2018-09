Riabella, al via il campionato di tarocchi 2018/2019

RIABELLA - Sono aperte le iscrizioni per il 5° Campionato di Tarocchi dell'Alta Valle del Cervo organizzato dalla Pro Loco di Riabella. Il torneo inizierà lunedì 8 ottobre a Riabella e durerà per tutta la stagione invernale al ritmo di due lunedì sera al mese. Occorrerà iscriversi a coppia (con un nome di battaglia), ma sarà assicurata la possibilità di giocare con una riserva (non necessariamente sempre la stessa) ogni volta che ciò si renderà necessario. Come nelle passate edizioni il torneo sarà itinerante e coinvolgerà i principali centri della Bürsch.



Mantenere i legami in Valle

Le coppie partecipanti proveranno a strappare il titolo ai campioni in carica Aldo Borghese e Federico Pianella (i Rododendri). Oltre a garantire delle piacevoli serate in compagnia nella lunga stagione fredda, l’iniziativa contribuirà ad accrescere i legami tra le varie realtà della Valle. Una parte delle offerte raccolte nelle serate del campionato sarà destinata in beneficenza. Per iscriversi contattare Emanuele (prolocoriabella@libero.it / 3407823066) fino al 30 settembre. La quota di iscrizione si verserà direttamente alla prima serata.