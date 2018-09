Fine estate a Bagneri, una mostra ritrae la Valle Elvo

BAGNERI - Quest’anno, l’associazione Amici di Bagneri in collaborazione con la Parrocchia e con il sostegno del Comune di Muzzano e della Rete Museale Biellese, vi invita alla mostra personale di Cecilia Martin Birsa dal titolo «Pietre, volti e sculture: il ritratto di una valle» che affiancherà per un mese le tradizionali manifestazioni ed eventi di fine estate. Il piccolo centro della Valle Elvo espone permanentemente alcune opere del Sandrun, e da alcuni anni ospita la giovane scultrice, che con la sua partecipazione a mostre internazionali e con il Copyright «sculture in pietra di torrente ©» fa conoscere il borgo di Bagneri e le pietre dell’Elvo in tutto il mondo.

La Festa della Madonna del Piumin

Domenica 16 Settembre: Festa della Madonna del Piumin, con il consueto ritrovo alle 11 per la Messa celebrata presso la statua della Madonna, opera di Francesco Barbera «Sandrun», collocata nel bosco fin dal 2000; seguirà il pranzo; alle 16 il coro Monte Mucrone (già presente alla messa del mattino) animerà con i propri canti un momento di riflessione e di preghiera. Alle 12, inaugurazione della mostra della giovane artista emergente Cecilia Martin Birsa che da qualche anno ha scelto Bagneri come sede del suo laboratorio e residenza. La mostra proporrà una serie di disegni che ritraggono abitanti e visitatori del Borgo, ritratti «dal vero». Saranno esposte anche alcune sculture in pietra. La mostra sarà visitabile, ad ingresso libero, per quattro domeniche: dal 16 Settembre fino al 7 Ottobre, negli orari: 10-12 e 14.30-18.30, arricchendo così la proposta della Rete Museale Biellese.

La Festa del Ringraziamento

Domenica 7 Ottobre ci sarà la Festa del Ringraziamento, rivolta in modo particolare alle persone residenti o abituali visitatori di Bagneri, per festeggiare con semplicità e ringraziare al termine della stagione di alpeggio (disalpà); La Santa Messa sarà alle 11, a seguire: aperitivo e pranzo. Al pomeriggio, alle 16, nella Chiesa Parrocchiale, si svolgerà la proiezione (a cura del sig. Marco Astrua di Graglia), di fotografie dedicate alle baite di Bagneri, delle Salvine e del Tracciolino, il frutto di una ricerca svolta anche con l’aiuto di persone della zona e con la speciale consulenza del Battista di Bagneri. Lo stesso giorno si concluderà la mostra di Cecilia Birsa: sarà bello poter proporre i volti degli abitanti e le immagini delle loro baite, persone che da generazioni dedite con fatica e sacrificio alla cura del prato e del bosco, all’allevamento e alla salvaguardia del territorio. Per altre Info visitate i siti www.bagneri.it e www.ceciliascultrice.it.