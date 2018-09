Brutto incidente a Valle Mosso, due uomini in ospedale

VALLE MOSSO - In frazione Donno, alle porte di Campore in zona Valle Mosso, si è verificato un incidente stradale. Coinvolte due automobili, le cause sono da verificare, ma sembra che una delle due vetture abbia tamponato l'altra facendola capottare e allontanandola di circa una cinquantina di metri.

DUE UOMINI IN OSPEDALE - Presenti sia la Polizia, sia gli operatori del 118 , sia i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone che hanno dovuto estrarre i conducenti e farli trasportare all'Ospedale di Ponderano per le cure del caso. Al momento, non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte e la Polizia ha fatto i rilievi per risalire alle cause dell'incidente.