A 89 anni (patente appena rinnovata) investe una donna sulle strisce pedonali

RIVALTA DI TORINO - E' successo ieri, lunedì 3 Settembre, durante la mattinata. Una donna di 70 anni, mentre attraversava la strada in Via Balma angolo Via Allende a Rivalta di Torino, è stata investita sulle strisce pedonali da una Chevrolet condotta da un ottanovenne. La vittima, condotta in Ambulanza all'Ospedale San Luigi, non versa in gravi condizioni.

La polizia locale, intervenuta per valutare la dinamica dell'incidente, ha appurato che la patente dell'investitore era perfettamente in regola, rinnovata da poco.