Benna, due giornate di sport per Emergency

BENNA - Venerdì 14 e sabato 15 settembre settembre appuntamento in paese, dove l'Associazione Sport Folclore Benna e ASD S. Secondo Bennese, con la collaborazione tecnica dell’ AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune di Benna, organizzano per la serata di venerdì la nona edizione della Camminata di Benna, corsa podistica non competitiva di 6 Km , in memoria di Franco, Teresa ed Andrea e per la giornata di sabato la gara di bocce.

La camminata

L'iscrizione alla camminata costerà 5 € e l'intero ricavato della manifestazione verrà devoluto ad Emergency, in sostegno del Centro Cardiochirurgico Salam di Khartoum in Sudan. Ritrovo e iscrizioni a partire dalle 17 presso la sede dell’Associazione Sport Folclore (Via delle Viare Lunghe n 12), la partenza è prevista per le 18.45. Al termine della gara verranno premiati i vincitori e alle 20.30 si svolgerà la cena, per la quale è gradita la prenotazione. Info: 339 7565238 Luca

La gara di bocce

La gara si terrà sabato 15 settembre a partire dalle 13.30 presso i Bocciodromi di Benna e Gaglianico, in caso di pioggia presso i Bocciodromi di Biella e Tollegno. La manifestazione persegue l' intento di riunire le persone per passare una giornata di sport e divertimento nel nome della beneficenza: anche in questo caso infatti la quota d'iscrizione di 45 €, sarà devoluta interamente ad Emergency, in sostegno del Centro Cardiochirurgico Salam di Khartoum in Sudan. La competizione è aperta a tutti, senza vincolo di società, con formazione a terne composta da almeno un giocatore non tesserato ( C-D/ D-D + non tesserato ). In serata, presso il salone Polivalente dell'Associazione Sport&Folclore di Benna, si terrà la cena per i giocatori e simpatizzanti, per la quale è gradita la prenotazione. Durante la cena oltre alla premiazione dei vincitori, si svolgerà un lotteria, il cui ricavato andrà interamente ad Emergency. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni per la cena: Davide 3286490014.