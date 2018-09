Bi Roller, via ai corsi di pattini in linea per bambini

BIELLA – Pronti, partenza... via. Partono i corsi di pattinaggio in linea per bambini e adulti organizzati da Bi Roller. Come sempre, per chi non ha mai pattinato con l'associazione, la prima prova è gratuita. Basterà portare il casco da bici e i pattini se li si possiede oppure è possibile utilizzare quelli di Bi Roller che vi consiglierà quale prodotto eventualmente acquistare.

Il programma e gli orari

Mercoledì 17-18 a Pollone presso la palestra comunale. Inizio mercoledì 19 settembre, giovedì 18-19 a Sagliano Micca presso il polivalente/palestra delle scuole. Inizio giovedì 13 settembre, venerdì 19-20 a Vigliano Biellese presso la palestra dei Salesiani. Inizio venerdì 21 settembre, sabato a Biella presso la palestra di San Cassiano, 10-11 corso base; 11-12 corso avanzato. Inizio sabato 22 settembre, lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì: 20-21 lezioni private (da accordarsi con il maestro) a Vigliano presso la palestra dei Salesiani. Inizio venerdì 21 settembre. Per info su tesseramento e costi, chiamare 320 6134803.