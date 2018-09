VocidiDonne, torna a Biella la Festa del Libro

BIELLA - Come ogni anno l’Associazione VocidiDonne organizza per il secondo week-end di settembre la Festa Del Libro che in questa edizione prevede molteplici iniziative inerenti al Progetto: Donne, autrici che lasciano il segno – Narrazioni culturali al femminile.

Il concerto

Sabato 15 settembre a Palazzo Ferrero la Festa del Libro inizierà con un concerto organizzato in collaborazione con il Jazz Club Biella, con Fiorenza Venturin e Carlo Venturin. Dalle 19 alle 20.30 sarà possibile gustare un appetitoso apericena a Palazzo e alle ore 20.45 inizierà il Caffe' Letterario che avrà il piacere di ospitare la giornalista e scrittrice Monica Lanfranco che presenterà il suo libro «Parole Madri - ritratti di femministe: narrazioni e visioni sul materno».

Colazione letteraria, scambio di libri e juke box letterario

La Festa del Libro proseguirà domenica 16 settembre, sempre a Palazzo Ferrero, con la Colazione Letteraria che vedrà alle ore 11 la giornalista dell’’Associazione GiULiA , Maria Teresa Manuelli parlarci di «Sessuazione del linguaggio e responsabilità della comunicazione dei media». Dalle 12.30 sarà possibile gustare un Brunch a Palazzo. A partire dalle 14 fino alle 18 si svolgerà per la prima volta a Biella il fantastico Scambialibri di Vercelli con la possibilità di scambiare fino a 20 libri con circa 5.000 testi a disposizione (tranne Enciclopedie, testi religiosi, testi scolastici e i Rider's Digest). In contemporanea si potrà usufruire del Juke box letterario. Durante il pomeriggio le tre autrici: Giusy Barbagiovanni, Anna Roberti e Silvia Quartero presenteranno i loro volumi. A tutti gli eventi letterari l'entrata è libera.

L'unione fa la forza

Tutte le attività si svolgeranno a Palazzo Ferrero con il contributo della Fondazione Crb, i partner: Comune di Biella, Comune di Vigliano, Cooperativa Anteo, Associazioni Non sei sola, Donne Nuove, Underground e la collaborazione di Palazzo Ferrero-miscele culturali, Palazzo Gromo Losa, Palazzo La Marmora, Casa Editrice Impremix, Associazione Giulia, Caffetteria La Vulp e il Ctv di Biella. L’associazione VocidiDonne è un gruppo di donne di età diverse che ha deciso di incontrarsi per dare voce ai pensieri, alle parole, alle storie, alla rabbia, al dolore, alla gioia, alla determinazione, alla voglia di lottare e di non arrendersi, alla voglia di giustizia. Nostra e di molte altre donne. Per informazioni: vocididonne@gmail.com, info@palazzoferrero.it, 349.4705168 (Marina) – cell.338.1473720 (Gianna), www.vocididonnebiella.it.