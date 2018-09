BIELLA - Si chiamava Alfredo Botta, aveva 84 anni ed è stato trovato stamattina, 4 Settembre, in casa sua, deceduto. A dare l'allarme sono stati i vicini che non vedendolo da qualche giorno si sono preoccupati per lui. Abitava da solo in una palazzina in Via San Filippo, vicino a Piazza Martiri. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, i Sanitari del 118 e la Polizia.