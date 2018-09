Mente Locale promuove le nuove attività per l’invecchiamento attivo

BIELLA - Aima riprende le attività dopo l'estate, presso la sede di via Gramsci 29 a Biella, resa disponibile grazie all’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Tra settembre e ottobre prenderanno il via gli incontri dedicati alla scoperta del Qi Gong, antichissima disciplina del movimento collegata alla medicina della trazione cinese, e del Tango argentino, una danza di coppia che da molto tempo ha evidenziato numerosi effetti positivi per controllare equilibrio e senso del ritmo.

Il laboratorio

Dal prossimo giovedì 20 settembre alle ore 18 inizierà il laboratorio di Qi Gong, condotto da Raffaella Moretti, da molti anni esperta divulgatrice di questa disciplina che unisce corpo e mente alla ricerca dell’equilibrio e del benessere psicofisico. Il percorso prevede un costo mensile di 40 € per un incontro da 60 minuti alla settimana. Meteo permettendo, l’attività è prevista anche in esterno, nel Giardino Bioenergetico del Centro.

A passo di tango

Da ottobre è previsto l’avvio del percorso dedicato al tango argentino, condotto da Stefano Aggio e Simona Bellan, ballerini professionisti e insegnanti della Scuola Kineos A.S.D. Gli appuntamenti avranno cadenza settimanale, il martedì dalle 17 alle 18, e un costo di 50€ al mese. Per entrambe le attività è prevista una lezione di prova ad inizio percorso e sconti per le coppie che si iscriveranno insieme. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al Centro Mente Locale (015401767) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 o, negli stessi orari, recarsi negli uffici di segreteria in via Gramsci 29.