Fondo Edo Tempia, a Biella tornano i corsi di fitwalking

BIELLA - Riparte mercoledì 19 settembre il corso di fitwalking, che il Fondo Edo Tempia ha proposto per la prima volta in primavera. E lo farà sdoppiandosi in un ciclo di lezioni di base per chi si avvicina da esordiente»a questa disciplina e in una serie di uscite per chi già l'ha conosciuta frequentando il corso nei mesi scorsi. A seguire principianti ed esperti sarà l'istruttrice certificata Giulia Scaramuzzi.



Il corso

Le otto lezioni del corso di base si svolgeranno il mercoledì nella pausa pranzo, dalle 12.45 alle 13.45, e si comporranno di una breve fase di riscaldamento e stretching, che precede l'insegnamento della tecnica e la pratica vera e propria. Il corso avanzato prevede le uscite ogni lunedì a partire dal 1 ottobre, tra le 12.45 e le 13.30. Per prenotarsi basta rivolgersi alla segreteria del Fondo Edo Tempia (telefono 015.351830), aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18. Il costo del corso di base da otto lezioni è di 60 euro. Per le uscite del corso avanzato si pagherà un abbonamento da 20 euro mensili. È necessario presentare il certificato di idoneità all'attività fisica, da farsi rilasciare dal proprio medico di famiglia.

Una disciplina adatta a tutti

Il fitwalking (letteralmente la camminata che fa stare in forma) può essere fatto ovunque, perfino in città, senza bisogno di una palestra o di un campo sportivo. È adatto a tutti, a prescindere da sesso, età e preparazione atletica, combatte la vita sedentaria e aiuta a rilassarsi. La disciplina è nata in Piemonte. I primi a teorizzarla, nel 2001, sono stati i fratelli Damilano: Maurizio è stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 nella 20 chilometri di marcia e il gemello Giorgio è stato a sua volta azzurro della disciplina che ha reso il camminare un vero e proprio sport. La tecnica del fitwalking si propone appunto di insegnare a muovere i propri passi in modo corretto. I benefici per la salute spaziano dal miglioramento del tono muscolare al controllo del peso, fino alla prevenzione delle sindromi metaboliche e all'aiuto per combattere lo stress.