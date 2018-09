Rete Museale Biellese, gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Ancora tanti eventi arricchiscono l'offerta culturale della Rete Museale Biellese. Ritorna domenica l'appuntamento con «Suoni in Movimento». La kermesse musicale, il prossimo weekend, farà tappa al Museo delle Palafitte di Viverone (patrimonio UNESCO dal 2011) con il concerto titolato «Musica e natura». Il programma prevede la visita guidata del sito alle 15.30 e, a seguire, lo show musicale alle 17 presso l'Oratorio di San Rocco. Per quanto concerne i musicisti dell'iniziativa, i protagonisti saranno Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio (pianoforte a quattro mani). Alle 18.45, inoltre, è stata organizzata una gita facoltativa in battello con partenza di fronte all'Hotel Lido di Viverone (al costo di 5 €). La visita e il concerto, come di consueto, saranno ad ingresso libero. Comunicato e foto in allegato.

I laboratori per grandi e piccini

A Sostegno: al Museo del Bramaterra si terrà il laboratorio «Da linea nasce cosa», curato dall'operatrice Sara Gallotto. Lo speciale workshop sarà riproposto anche il 30 settembre e il 7 ottobre dalle 15 alle 18. Per partecipare (ingresso gratuito) è necessario iscriversi mandando una mail all'indirizzo gallottosara@gmail.com. Nel weekend, inoltre, continua «Una domenica al castello», un ciclo di laboratori didattici gratuiti proposti dal Castello di Verrone. Le attività sono rivolte a bambini dai 6 ai 10 anni di età, mentre la prenotazione è obbligatoria al numero 340.3540037 entro il lunedì precedente all'evento. L'iniziativa si divide in due tipologie di laboratori, una titolata «Costruiamo il castello di Widalardo», l'altra «Alla scoperta degli antichi strumenti».

Gli altri appuntamenti

Domenica 9 settembre al Lanificio Botto ritorna, nel contesto di Wool Experience, un nuovo appuntamento dell'iniziativa «Passeggiata con l’autore». L'evento, in programma alle 16.30, vedrà come protagonista Luca Pasquadibisceglie, che presenterà il suo romanzo d'esordio «La meglio famiglia». Sabato 8 settembre: al Parco della Burcina partirà il corso di avvicinamento alla micologia, realizzato con il supporto del Gruppo Micologico Biellese. Domenica 9 settembre: è in programma la Giornata FAI del Panorama all'Oasi Zegna.