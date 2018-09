Bimbo di 10 anni morso da un cane

VEGLIO - Nella serata di ieri, 4 Settembre, verso le 22,00, un bimbo di dieci anni mentre stava facendo una passeggiata con il suo papà, è stato morso da un cane. Malgrado le ferite fossero di lieve entità, il bimbo è stato accompagnato all'Ospedale per gli accertamenti del caso e le sue condizioni non sono gravi. I Carabinieri stanno compiendo le indagini per comprendere la dinamica e le responsabilità dell'accaduto.