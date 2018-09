Museo del territorio, via agli eventi per il 60mo della scomparsa di Giuseppe Bozzalla

BIELLA - Un ricco programma di appuntamenti dedicati alla pittura e ai luoghi di Giuseppe Bozzalla (1874-1958) celebrano il 60mo anniversario della morte dell’artista biellese. Dopo un primo evento dedicato alla pittura di paesaggio, promosso dal Museo del Territorio Biellese, in cui è stata presentata al pubblico la collezione di «Appunti di viaggio» di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il calendario si arricchisce, grazie alla collaborazione di Équipe Arc-en-ciel con visite guidate e percorsi naturalistici nei luoghi dipinti e frequentati dal pittore.



Gli appuntamenti di settembre

Sabato 15 settembre, si comincia con l'itinerario Museo del Territorio Biellese/Pollone, San Barnaba. Alle 9.30 ritrovo presso il Museo, visita guidata alla mostra «Giuseppe Bozzalla. Appunti di viaggio», a cura di Alessandra Montanera; a seguire, passeggiata guidata da Biella a Pollone (possibilità in alternativa di muoversi autonomamente in auto). Con pranzo nel Parco Burcina (possibilità di acquisto sacco pic-nic). Al pomeriggio, alle 14, atelier di disegno presso l’area di San Barnaba con Andrea Dalla Fontana. Costo accompagnamento 15 euro con sconto soci TCI 12 euro, costo cesto pic-nic 10 euro con sconto soci TCI 8 euro, costo atelier 10 euro. Venerdì 21 settembre alle 18, verrà inaugurata sempre al Museo del Territorio Biellese la mostra «Giuseppe Bozzalla. Fra colori e vapori» un nuovo percorso espostivo che presenterà bozzetti, pastelli, disegni e fotografie legati alla serie di opere che Bozzalla ha dedicato ai lavoratori e alle fabbriche biellesi, concessi in prestito dalla Fondazione Famiglia Piacenza. Seguiranno presto maggiori dettagli.

Due weekend tra natura e arte a ottobre

Sabato 6 ottobre appuntamento con la visita guidata a Castagnea. Ritrovo alle 15 presso Castagnea, itinerario guidato nei luoghi di Giuseppe Bozzalla e visita a Palazzo Bozzalla e alla mostra organizzata dal Touring Club Biella. Costo 10 euro con sconto soci TCI 8 euro. Domenica 14 ottobre, nuovo appuntamento con l'tinerario Museo del Territorio Biellese/Pollone, Villa Piacenza. Alle 10 ritrovo presso il Museo, visita guidata alla mostra «Giuseppe Bozzalla. Fra colori e vapori», a cura di Alessandra Montanera. A seguire, itinerario guidato da Biella a Pollone (possibilità in alternativa di muoversi autonomamente in auto). Accompagnamento e organizzazione dell’itinerario comprensivo di cesto pic-nic a cura di Équipe Arc-en-ciel; visita guidata allo studio del pittore e al giardino di Villa Piacenza a cura di Guido e Milly Piacenza e Andrea Pivotto. Costo accompagnamento 15 euro con sconto soci TCI 12 euro, costo cesto pic-nic 10 euro con sconto soci TCI 8 euro. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria), Equipe Arc-en-Ciel: 015-0990725, 349-4512088, maffeo.geologo@gmail.com.