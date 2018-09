Biella Rugby, Gabriele Leveratto torna a vestire l'azzurro

BIELLA - Dopo il successo ottenuto dalla Selezione Italiana al Torneo ad inviti di Harpenden, Andy Vilk, responsabile tecnico dell’Italseven, ha voluto nuovamente Gabriele Leveratto, neoacquisto di Edilnol Brc, tra i dodici che questa mattina sono volati in Polonia a Lodz, dove sabato 8 e domenica 9 settembre, affronteranno la tappa conclusiva del Torneo Men 7s Grand Prix Series.

Grande soddisfazione per l'atleta

Leveratto che ad Harpenden aveva partecipato a tutti i match del torneo fino a disputare la gara finale, era già stato convocato al raduno preselezione che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi. Con grande soddisfazione, l’atleta di Genova ha accolto la confermata fiducia: «Sono molto felice, entusiasta e orgoglioso di partecipare a quest’ultima tappa del GPS. Questa convocazione mi ripaga di tutto il lavoro che ho fatto per tornare in forma, anzi più in forma di prima, dopo l’infortunio al ginocchio. Vedo questa opportunità come un punto di partenza nell’attività di Italseven, una realtà all’interno della quale mi sto trovando veramente bene e a mio agio, sia nel gioco che nel gruppo. Mi auguro che anche Biella e Edilnol Biella Rugby in particolare, siano orgogliosi di questo mio piccolo, ma grande traguardo».

Il torneo

L’Italia troverà nella fase di qualificazione l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna: gli incontri sono in calendario rispettivamente alle 11.06, alle 13.51 e alle 16.36 di sabato 8 settembre. L’Italseven che nelle prime due tappe del torneo aveva conquistato il terzo posto a Mosca (superando nella finale per il Cup la Francia 14-5) ed il settimo a Marcoussis (superando il Galles 24-21), è reduce dal decimo posto di Exter, torneo giocato a luglio in Inghilterra.