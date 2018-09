Apd Pietro Micca, la stagione che inizia con il botto

BIELLA - Inizia nel migliore dei modi l'attività agonistica della sezione Scherma dell'Apd Pietro Micca. Prima ancora dell'avvio dell'attività nella nuova sede «Accademia dello sport» di Corso Pella 15, che prenderà il via il 10 settembre per gli agonisti e il 1° ottobre per i nuovi iscritti, Francesco Ferraioli e Vittoria Siletti sono stati autorizzati dalla Federazione Italiana Scherma a partecipare alla prima prova di Circuito Europeo categoria Cadetti (classi dal 2004 al 2002) il 15 e 16 settembre a Ginevra. Un ottimo inizio di stagione, che dimostra ancora una volta l'alto livello che la società mantiene da ormai parecchi anni.

Un'estate di soddisfazioni

Vittoria Siletti, al primo anno nella categoria cadette, nel mese di luglio era stata convocata anche ad un ritiro della nazionale Under 17, a cui ha preso parte anche l'istruttrice Jessica Lagna. «E' stato un momento importante per la crescita sia di Vittoria sia mia - spiega Jessica - abbiamo avuto modo di confrontarci con altri atleti e maestri italiani di alto livello. Questo ci ha dato alcuni spunti su cui lavorare e soprattutto una grande carica per la prossima stagione». Francesco Ferraioli invece, dopo un'ottima chiusura di stagione con la vittoria della Coppa Italia Nazionale di categoria, esordisce nell'annata 2018\2019 come 24° di categoria, su un ranking di quasi 800 atleti.

Tanti gli appuntamenti in programma

Gli appuntamenti per la sezione scherma sono numerosi già a partire dal mese di settembre. Sabato 8 ci sarà il Pietro Micca Day ai giardini Zumaglini, il 15 settembre, in contemporanea alla gara di Ginevra, gli istruttori e gli atleti saranno impegnati all'Open Day della sede di corso Pella; il 30 settembre in occasione del Mucrone Day, la sezione sarà al Monte Camino per una bellissima esperienza di scherma in quota.