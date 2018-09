Il Canto Libero di Battisti arriva a Sordevolo

SORDEVOLO – Era in programma lo scorso 21 luglio, il concerto di «Canto LIbero, Omaggio alle canzoni di Mogol e Battisti» ma, causa maltempo, è stato rinviato a questo sabato 8 settembre. Appuntamento dunque alle 21 all'Anfiteatro Giovanni Paolo II per il grande concerto a vent'anni dalla scomparsa del grande Lucio. Sordevolo rende onore ad un'icona della canzone italiana.

I biglietti

Sul territorio è ancora possibile acquistare i biglietti nei seguenti punti vendita: Sordevolo (Wool bar 2.0 – Via Adele Bona – 3483286764); Cossato (Nala Abbigliamento – Via Lamarmora 5 – 3498273165); Biella, presso Cigna Dischi (Via Italia 10 – 01521802) e Paper Moon (Via T. Galimberti 37 – 015405395).

Lo spettacolo

Canto Libero è uno gruppo di musicisti affiatati e rodati nel corso di lunghe carriere, che nasce da un’idea di Fabio «Red» Rosso, già lead vocalist della S.I.P. Band, e la direzione di Giovanni Vianelli. La band proporrà un omaggio a Battisti e Mogol andando oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani del loro repertorio e rileggendo gli originali di grandi successicome «La canzone del sole», «Una donna per amico», «Ancora tu», «E penso a te», mantenendo una certa aderenza, ma mettendoci la propria personalità e sensibilità.