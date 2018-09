Biella, l'assessore all'istruzione Barresi porge a tutti gli auguri per l'inizio dell'anno scolastico

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di auguri dell'assessore all'istruzione della città di Biella Teresa Barresi destinato a tutti gli attori della scuola. «Carissimi alunni e famiglie, dirigenti, docenti e personale Ata delle scuole di Biella, inizia un nuovo anno scolastico e desidero rivolgere a voi tutti, anche a nome dell'intera Giunta comunale, un saluto e i più sinceri auguri di buon lavoro».

Agli alunni

«Ragazzi, crediate in voi stessi e in quanto la scuola offre e insegna affinché possiate essere i protagonisti del vostro futuro - esordisce Barresi e continua - Un pensiero particolare va a chi comincia un nuovo ciclo scolastico e ai piccoli della scuola dell'infanzia per cui questa esperienza segna "l'inizio di un cammino emozionante e straordinario».

Ai genitori

«A voi genitori chiedo una partecipazione continua e propositiva alla vita scolastica senza la quale non sarà possibile una completa formazione educativa e umana dei nostri ragazzi/e».

Il messaggio a dirigenti e insegnanti

«Ai Dirigenti, di cui conosco il profondo impegno, un ringraziamento per la capacità di rendere la scuola protagonista attiva del sistema di valori e di competenze necessarie affinché gli alunni raggiungano appieno la loro formazione sia come studenti che come cittadini - afferma e continua Teresa Barresi - A voi, stimati colleghi docenti, giunga il mio forte sostegno e un grazie anticipato per la professionalità con cui, pur tra mille difficoltà, contribuite a realizzare nel nostro Comune una scuola di elevata qualità».