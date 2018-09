Un serpente nel portone, panico tra i residenti

ORBASSANO - I residenti di Orbassano, in Via Della Bassa, nella giornata di mercoledì 5 Settembre, si sono trovati davanti, prima sul marciapiede e poi nell'atrio di un palazzo, una biscia lunga circa 70/80 cm, dai colori molto simili alla temuta vipera che si è poi arrampicata sul montante del portone cercando rifugio. il rettile, che sembra sia conosciuto come Natrice Tassellata, è stato poi rimosso dai Vigili del Fuoco, riportando la calma nella zona.