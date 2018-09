Asl Bi, sportelli più accessibili grazie al servizio con le informazioni nella lingua dei segni

BIELLA - Un traduttore simultaneo per il linguaggio dei segni. Da oggi gli sportelli dell’Asl di Biella sono ancora più accessibili per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Sono stati, infatti, distribuiti presso il Cup di via Caraccio, il Pronto Soccorso dell’Ospedale e il Cup di Cossato di via Piero Maffei i tablet che consentono di poter contare su un servizio di traduzione simultanea LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Come funziona

I tablet sono tutti connessi a Internet attraverso banda 3/4G e sono dotati di un’applicazione che permette a chi ne ha bisogno di collegarsi con un centro di assistenza Lis. Una volta effettuato il collegamento inizia una videochiamata con un operatore del centro di assistenza che sul posto e in real time fa da interprete Lis. È un servizio pensato per venire incontro alle esigenze dei nostri pazienti fragili che, grazie a questo sistema, possono comunque ricevere le informazioni e i chiarimenti di cui hanno bisogno, mantenendo la loro autonomia.