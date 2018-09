Bettelmatt, tutto pronto per la marchiatura

VERBANIA - È tempo di marchiatura per il Bettelmatt, il noto formaggio prodotto in Ossola. Le forme sono già state riposte nelle alte cantine degli alpeggi dell'alta Val Formazza e dell'Alpe Devero, nel Nord del Piemonte, pronte per essere contrassegnate a fuoco come Bettelmatt originale. L'attribuzione del marchio avverrà però solamente dopo attento controllo e valutazione delle caratteristiche esterne eorganolettiche.

Le caratteristiche del Bettelmatt sono infatti fissate in un disciplinare sottoscritto tra l'Unione Montana Alta Ossola,proprietaria del marchio, e i produttori.

SILVANO MATLI - «Un'estate calda e poco piovosa nel mese di luglio, importante per garantire una buona quantità di erba in alta quota, ha contraddistinto la stagione di produzione appena conclusa - osserva Silvano Matli, presidente dell'Associazione produttori formaggio Bettelmatt - . Queste condizioni potrebbero forse influire sulla produzione totale, ma non sulla qualità della produzione stessa».