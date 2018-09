Incidente fra Ronco e Chiavazza, auto ribaltata

RONCO - E' successo ieri sera, 7 Settembre, attorno alle 21,00 sulla strada che collega Chiavazza a Ronco. Per cause che verranno stabilite dai Carabinieri, subito presenti sul posto, la signora alla guida dell'auto ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata.

I vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre dall'abitacolo la donna che scioccata per l'accaduto è stata portata dal personale sanitario del 118 all'Ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni.

La viabilità ha subito un rallentamento fino alla messa in sicurezza e allo sgombero del mezzo, regolata dalla Polizia Locale e dai Carabinieri.