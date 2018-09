«Decreto dignità», seminario UIB il 14 di settembre

BIELLA - L’Unione Industriale Biellese ha organizzato per venerdì 14 settembre 2018, alle ore 15, nella sede di via Torino un incontro di approfondimento per fornire i primi chiarimenti sul «Decreto dignità», in particolare sugli argomenti di maggiore interesse per i datori di lavoro privato.

La legge n. 97/2018 di conversione del decreto-legge n. 87/2018, il cosiddetto «Decreto dignità», ha infatti introdotto una serie di norme restrittive in materia di contratti a termine e contratti di somministrazione, oltre ad altre disposizioni in materia di indennità per il licenziamento ingiustificato nel contratto a tutele crescenti, prestazioni occasionali e di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.

Conoscere la nuova normativa è quindi uno strumento importante per orientare la propria strategia aziendale di gestione delle risorse umane.

La partecipazione all’incontro è riservata alle aziende associate.