Causa un incidente per far scendere dall'auto una prostituta

CASTELLETTO CERVO - Ieri pomeriggio, 7 Settembre, in Via Gattinara a Castelletto Cervo, un uomo, con a bordo una prostituta, decide improvvisamente di scaricarla frenando e provocando un tamponamento fra due veicoli che sopraggiungevano dopo di lui.

Le macchine coinvolte sono una Fiat Tipo, guidata da una donna di 38 anni di Cossato, che quasi investe anche la prostituta mentre attraversava la strada, nel vano tentativo di scartare la vettura davanti ed un Audi A1 condotta da un uomo di 51 anni di Andorno che non ha fatto in tempo a frenare tamponandola.

NESSUN FERITO - L'uomo, alla guida di un' Audi grigia, dopo aver causato il tamponamento se n'è andato appena successo il tutto. I Carabinieri subito intervenuti, hanno fatto i rilievi del caso, fortunatamente, a causa del curioso incidente, non ci sono stati feriti.