Motociclista contro auto, centauro ferito

TRIVERO - Poteva sicuramente andare peggio, l'incidente avvenuto ieri, 8 Settembre a Trivero in Frazione Caulera. Percorrendo la strada per Bielmonte, un motociclista di 22 anni ha perso il controllo della sua motocicletta, finendo contro una Golf che procedeva in senso opposto. Il centauro, cadendo, ha riportato lievi ferite, mentre per il conducente dell'auto nessuna conseguenza.