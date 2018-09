MONGRANDO - Il black out di venerdì 7 settembre che ha riguardato il paese di Mongrando per diverse ore, sembra sia stato causato da un atterraggio sbagliato di un deltaplano, finito sui cavi elettrici tranciandoli nella zona del Maghetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre i tecnici Enel, hanno lavorato durante la notte per ridare la corrente al paese.