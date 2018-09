Piverone si veste d’arte con «Libri in itinere»

PIVERONE - Domenica 7 ottobre, Piverone presenta «Libri in itinere», un’iniziativa che suscita una piacevole attesa già nel commento criptico del Sindaco: «Ho seguito il progetto fin dall’inizio, ma ho enorme curiosità per ciò che sarà e che, credo, riservi delle interessanti sorprese».



Un tour tra i libri

La manifestazione è incentrata sull’incontro-dialogo tra scrittori piemontesi e pubblico itinerante, quest’ultimo libero di spostarsi da una location all’altra del paese e trovando su ciascuna un autore di genere pronto ad interagire con l’ascoltatore. Interviste, dialoghi, confronti e scambi di opinioni tra autore e lettore intendono annullare le distanze tra il mondo dell’arte (scritta, in questo caso) e i suoi fruitori.



Tanti eventi in programma

Sebbene il leitmotiv della giornata è la scrittura, rimane un corollario di appuntamenti, altrettanto ampio e interessante da seguire con cartina alla mano, dove sono evidenziati tutti i punti d’interesse e relative attività collaterali. La bellezza del borgo fa da cornice alla giornata e a tutti gli eventi che si avvicenderanno nelle diverse postazioni, sia esse di proprietà pubblica che privata. Per ora tutti i dettagli non sono dati sapere, ma offrono una ragione in più per non mancare all’appuntamento e curiosare tra vicoli in cerca delle tante forme di bellezza che Piverone riserva ai suoi ospiti.