Fondo Edo Tempia, una serata su alimentazione e stili di vita

TRIVERO - Paolo Bagnasacco, medico radioterapista oncologo, e Sergio Casalone, posturologo e kinesiologo, saliranno sul palco del teatro Giletti di Ponzone giovedì 13 settembre, per una serata organizzata dal Fondo Edo Tempia su alimentazione e stili di vita.

I comportamenti virtuosi per non ammalarsi

Si tratta di un «format» collaudato per l'onlus che si occupa di prevenzione, cura e ricerca sul cancro: l'obiettivo è informare sulle piccole-grandi precauzioni da prendere tutti i giorni per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore, dall'importanza di quello che si mette a tavola all'utilità di fare movimento non solo per restare in forma. Si tratta delle stesse linee guida dettate dalle dodici regole del Codice Europeo contro il cancro: seguirle riduce del 30% la possibilità di ammalarsi. L'ingresso alla serata, la cui organizzazione è curata dalla sezione di Ponzone del Fondo Edo Tempia, è libero. L'inizio è alle 21.