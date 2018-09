VALLE CERVO - Nella mattinata di ieri 9 Settembre, un bovino è rimasto bloccato fra i massi del Torrente Cervo, a 1400 metri di quota, nelle vicinanze dell'Alpe Casetti. Per metterlo in salvo sono dovuti intervenire gli uomini del Soccorso speleo alpino fluviale che hanno dovuto creare un passaggio per fare uscire l'animale dal greto del Torrente e facendolo raggiungere il resto della mandria di bovini sano e salvo.

Il recupero del bovino bloccato nel torrente Cervo (© Vigili del Fuoco)