Camionista trovato morto a Oleggio lungo la statale 32

OLEGGIO - Questa mattina, 10 Settembre, un automobilista, transitando sulla strada che porta da Oleggio a Malpensa, ha visto il corpo di un uomo senza vita di fianco ad un tir in una piazzola. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica, i Carabinieri e il Medico legale, ma per il momento non ci sono informazioni sicure riguardo l'identità della vittima, anche se il corpo sembra appartenere ad un cittadino ucraino di professione camionista.