A Gli Orsi tutto il calore di Biella per Cristina D’Avena

BIELLA– Tanto entusiasmo e affetto hanno accolto Cristina D’avena, ospite di una serata speciale al centro commerciale Gli Orsi. Nota soprattutto per aver intepretato le sigle dei cartoni animati tra gli anni '80 e '90, l’artista bolognese è stata anche conduttrice di programmi per ragazzi come «Sabato al circo» e «Game Boat» e si dedica alla scrittura con «Le fiabe di Fata Cri». Dal 2007 collabora con i Gem Boy, il gruppo che reinterpreta in modo ironico le canzoni dei cartoni animati, comprese le sue.



Una grande festa

Domenica 9 settembre, l’amatissima interprete delle sigle di tanti cartoni animati è stata la protagonista di una serata indimenticabile, in cui la sua magica voce e le sue canzoni più famose hanno intrattenuto il numeroso pubblico presente, accorso per assistere alla sua performance dal vivo.