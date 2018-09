Quali sono i migliori ristoranti a Biella? La classifica secondo TripAdvisor

BIELLA - Quali sono i ristoranti dove si mangia meglio a Biella? Siamo andati a curiosare la classifica di TripAdvisor e questo è quello che ci consiglia!

Interno del ristorante Regallo (© Regallo)

1. Ristorante Regallo

«Creare emozioni in tavola»

Al primo posto della classifica un ristorante raffinato, ubicato in un ex opificio biellese recuperato, in stile loft newyorkese. Open Space con vetrate sul torrente, tavoli e un ambiente elegante dedicato alla degustazione di vini selezionati. Specialità pesce. Un ristorante in grado di portare i sapori del mare in città.

Uno dei panini del ristorante Binario Zero (© Binario Zero)

2. Binario Zero

«Hamburgheria gourmet di qualità»

La location è piccola, rustica e si trova vicino alla Stazione S.Paolo di Biella. Locale easy e low cost, ideale per una cena/chiacchierata tra amici. E’ consigliato principalmente agli amanti della carne visto che il menù propone soprattutto panini con hamburgher, di cui si può scegliere la grammatura e gli ingredienti preferiti, insalate da comporre e qualche piatto per vegetariani. Da provare assolutamente le patatine, classiche o chips.

Interno del ristorante QB (© QB ristorante)

3. QB ristorante

«Qualità e servizio sempre impeccabili» (jena5771)

Situato a Ponderano, è consigliato per chi ama un’atmosfera tranquilla e un arredamento sobrio dove protagoniste sono le pietanze.Molto buoni i i piatti di pesce. Consifgliato alle coppie che vogliono trascorrere una serata romantica e piacevole.

Esterno del ristorante La Civetta (© La Civetta)

4. Caffè Ristoro Stazione Cucco e la Civetta

«La Civetta veglia e di buon grado ai pensieri offre asilo rinfrancando lo spirito che ci fa uomini»

In un contesto unico nel suo genere, situato nel cuore del Piazzo, borgo storico della città di Biella, con i suoi porticati e le viuzze ciottolate, il ristorante La Civetta regala un fascino particolare. Libri esposti e un'atmosfera calda e cordiale. Caratteristici anche i proprietari: Benni intrattiene gli ospiti mentre Maurizia si dedica alla cucina tradizionale e casalinga. Piatto consigliati: la polenta e la paletta di Coggiola.

Interno del Ristorante La Lira (© La Lira)

5. Ristorante La Lira

«Musica per il palato»

Un locale raffinato ed elegante, una cucina basata sulla ricerca e qualità delle materie prime, sempre in linea con le diverse stagionalità. Possibilità di scegliere due sale con proposte culinarie differenti: quella standard, dal gusto più tradizionale e semplice, e quella gourmet, molto particolare negli abbinamenti ma con un prezzo più elevato.

Non ci resta che dire: a voi la scelta e Buon Appetito!