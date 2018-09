San Giovanni d'Andorno si prepara alla «Mostra dello sci»

ANDORNO – Torna come ogni anno il mercatino degli hobbisti a San Giovanni d’Andorno. Appuntamento per domenica 16 settembre quando, in occasione della rinnovata esposizione della «Mostra dello sci», gli organizzatori della più grande esposizione di sci d’Europa in collaborazione con l’Opera Pia Laicale, hanno richiamato gli hobbisti per una giornata colorata nell’accogliente e spettacolare cortile del complesso storico della Valle Cervo.

Il programma

Alle 11 e alle 16 sono poi previsti due appuntamenti con «I racconti dello sci» narrati per l’occasione a grandi e piccini da un appassionato e fantasioso cantastorie. La mostra dello sci e il mercatino resteranno aperti dalle 10 alle 18 per un'intera giornata da trascorrere nell’affascinante Valle Cervo.