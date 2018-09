Pollone, torna il Trofeo Jean Marc Mosca

POLLONE - Si svolgerà nelle giornate di giovedì 13 settembre e sabato 15 settembre il trofeo Jean Marc Mosca organizzato dal GSA Pollone, associazione sportiva dilettantistica del gruppo sportivo degli alpini di Pollone (A.S.D. GSA Pollone) specializzata in corsa in montagna. Il trofeo Jean Marc Mosca è un memorial, giunto alla 19ma edizione e nato intorno agli anni 2000, in ricordo dell'amico del GSA Pollone prematuramente scomparso.

L'evento

Il trofeo si svolgerà in due giornate di settembre: la prima comprende una gara serale non competitiva di 5 km lungo le vie del paese di Pollone ed è rivolta principalmente ad adulti (i minorenni possono partecipare se accompagnati); mentre la seconda giornata prevede un Mini Giro aperto ai bambini e ragazzi da 0 a 14 anni che si contendono le piazze d’onore in un circuito allestito all’ingresso del Parco della Burcina di Pollone.

Il programma

Giovedì 13 settembre, passeggiata ludico motoria per le vie di Pollone. Ritrovo alle 18 al Palazzo Municipale di Pollone. Partenza alle 19.30, seguirà pasta party all’oratorio di Pollone. Quote: partecipazione alla passeggiata + pasta party: 7 €, solo partecipazione alla passeggiata: 5 €, solo pasta party: 5 €. Sabato 15 settembre appuntamento con il Mini Giro, corsa per bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni. Ritrovo: alle 14.30 in p.zza S. Rocco, seguirà ghiotta merenda e premi per tutti. Entrambi gli eventi, che rientrano all’interno della festa patronale di Sant’Eusebio, sono patrocinati dal Comune di Pollone, in collaborazione con la Pro Loco di Pollone e il Gruppo ANA di Pollone. Fornitura ufficiale: Menabrea e Tipografia Botalla. E’ possibile ottimizzare l’iscrizione alle gare scaricando il modulo dal sito www.gsapollone.it oppure direttamente il giorno della gara. Per informazioni: www.gsapollone.it gsapollone@yahoo.it, 335.5270314.