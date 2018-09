Piazzo, a Palazzo Gromo Losa via ai laboratori per bambini

BIELLA - A Palazzo Gromo Losa (corso del Piazzo 24), appuntamento con l'Open Day di domenica 16 settembre con «LaborARTE» i laboratori creativi per bambini e ragazzi. A partire dalle 16, sarà possibile provare i laboratori, che quest’anno avranno diverse novità. Un’occasione unica per incontrarsi, divertirsi, creare, imparare, cimentarsi nel vero e proprio gioco dell’arte.

Il progetto

«LaborARTE» è un luogo protetto dotato di attrezzature, dove i bambini possono trascorrere il loro tempo svolgendo delle attività ludiche e creative. Le attività artistiche nelle loro diverse forme sono mezzi finalizzati al miglioramento del benessere del bambino, lo aiutano a trovare il proprio equilibrio ed a rafforzare la propria interiorità e l’autostima. Questo progetto desidera avvicinare all’arte ed al bello e nasce in particolare per bambini che in qualche modo vivono o hanno vissuto a contatto con la malattia o in difficoltà, ma non solo, accoglie anche bambini più fortunati, questo per contribuire in modo attivo all’inserimento e all’integrazione. I bambini, per la loro assenza di condizionamenti sociali e culturali, hanno in loro la naturalezza di una visione del contemporaneo che è diversa rispetto a quella degli adulti. Genuini, coinvolgenti e pratici i bambini con la loro osservazione del mondo sono la vera risorsa artistica del progetto, con essi lavora un gruppo di professionisti che aggiunge ulteriore ricchezza alle idee dei piccoli, trasferendo loro le necessarie conoscenze tecniche e artistiche per contribuire a migliorare l’espressione di sé.

I laboratori

«LaborARTE» propone laboratori di musica e colore, teatro, colore, yoga e musica elettronica e sono condotti da architetti, fotografi, artisti, registi teatrali, insegnati di yoga. Ciclicamente vengono organizzati incontri didattici a tema e sono previsti incontri presso le scuole primarie. «LaborARTE» usufruisce degli spazi per i laboratori grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e grazie al contributo di Fondazione Olly onlus e Fondazione Zegna. Informazioni e iscrizioni: 015 32 503 - 015 15 15 313 laborarte@fondazioneangelino.it.