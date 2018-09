Biella, si riprende con le asfaltature

BIELLA - Riprendono da mercoledì 12 settembre le asfaltature sulle strade cittadine: a essere interessate dai lavori, fino a sabato 15, saranno via Delleani, via Sardegna e la carreggiata Nord di viale Roma, quella che da piazza San Paolo porta a piazza Adua. Si tratta delle ultime tre vie il cui ripristino era in carico a EnelGas, che nei mesi passati aveva effettuato scavi profondi per la sostituzione delle tubature.



Le limitazioni al traffico

In nessuna delle tre vie sono previste chiusure totali al traffico: l’ordinanza prevede solo il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 18 di tutti e quattro i giorni di lavori. Sono possibili anche strettoie, per consentire il transito dei mezzi di cantiere.

Gli altri interventi

Questo è l’ultimo segmento di interventi a carico di EnelGas in base all’accordo stretto a inizio estate con il Comune, che ha suddiviso i compiti: l’impresa che gestisce la rete del metano si è occupata di alcune strade, buona parte delle quali già risistemate tra luglio e agosto (la principale è via Ivrea), mentre le sistemazioni delle restanti vie interessate dagli scavi fanno parte dell’appalto da 317 mila euro in fase di assegnazione. Dell’elenco spiccano via Tripoli e via Piave, via Piacenza (tra via Salvo d’Acquisto e via Oremo), via Torino tra via Delleani e via Tripoli, la carreggiata Est di corso Europa tra la rotonda con via De André e il distributore di carburante, via Astrua e via Campagné nel tratto che fiancheggia l’area verde tra Rigola e via Ivrea.