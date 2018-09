Muore in fabbrica durante il turno di notte

TOLLEGNO - Abitava a Ronco, l'uomo di 47 anni, che durante il turno di notte al Lanificio di Tollegno, si è accasciato all'improvviso a causa di un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Leonardo Mappa, soccorso prontamente dal personale del 118 che hanno tentato tutto per rianimarlo, ma gli sforzi, purtroppo non sono valsi a salvargli la vita.

Il corpo dell'uomo è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria e sul posto della tragedia, sono intervenuti anche i Carabinieri.