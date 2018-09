Accademia dello Sport, Pietro Micca, tutto pronto per l'Open Day

BIELLA - Sabato 15 settembre la nuova struttura della Pietro Micca «Accademia dello sport» aprirà le sue porte, un unico grande complesso dedicato allo sport e al benessere, in Corso G. Pella 15. Grazie a Christian e Denis Lunghi della Semperlux srl, durante gli ultimi due anni la Pietro Micca ha potuto realizzare un sogno che arriva da lontano: riunire in un’unica grande struttura le sezioni che usano una palestra. Un sogno che ha trovato una realtà ancor più grande dell’aspettativa.

Il programma

Dalle ore 10 sino alle ore 18 si potrà accedere all’interno della struttura e nell’ ingresso ci saranno le indicazioni per raggiungere le palestre. La palestra di Ginnastica Artistica proporrà di provare qualche semplice esercizio sui grandi materassi a piccoli gruppi in base all’età. La palestra della Ginnastica Ritmica ed Estetica proporrà mini esibizioni e un allenamento aperto. In sala Scherma ci saranno delle dimostrazioni e la possibilità di provare l’uso della spada. Nelle tre sale del Fitness con spinning, striding, tonificazione, allenamento funzionale, zumba, pilates, kangoo jump gli istruttori spiegheranno i benefici delle diverse discipline. Adulti e bambini potranno provare le tante attività presenti e avere le informazioni sui corsi.

Tessere camper salute e tanto divertimento

Sarà possibile rinnovare la tessera della Pietro Micca o associarsi per la prima volta e ricevere tutte le informazioni necessarie sulle nostre attività. Con la Pietro Micca ci sono anche il Karate con Ippon2 Karate e la massofisioterapia con la Dottoressa Sandri. Nel «Camper Salute» di FAB - Fondo Assistenza e Benessere ci si potrà sottoporre ad un breve controllo sul cuore e la circolazione. Bambini e ragazzi potranno anche giocare in un’area per il divertimento appositamente allestita. I nostri istruttori saranno a disposizione per dare tutte le informazioni e per passare una giornata divertente nella nostra nuova e moderna Accademia dello sport.