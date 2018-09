Parigi, il tessuto di piuma Thindown® si presenta a Première Vision

BIELLA - Thindown®, il primo e unico tessuto di piuma al mondo, 100% made in Italy, conferma la presenza a Première Vision Paris, il Salone del Tessile che si terrà dal 19 al 21 settembre al Parco delle Esposizioni di Parigi Nord Villepinte. Le straordinarie caratteristiche del rivoluzionario e unico tessuto di piuma Thindown®, prodotto da Nipi R40, innovativo macchinario nato dall’attività di ricerca e sviluppo di un team internazionale di ingegneri, saranno esposte al Salone in uno spazio espositivo di circa 75 mq – Hall 4 | Stand F39 - G38 – Lo spazio, caratterizzato da un concept interamente realizzato dal team creativo Thindown®, punta a mettere in risalto gli elementi distintivi del brand.

Una nuova versione del prodotto

Première Vision Paris sarà anche l’occasione per presentare al mercato Europeo la nuova versione del tessuto Thindown® Flex, mostrata in anteprima all’ultima edizione di Milano Unica. Thindown® Flex, studiato principalmente per il mercato sportwear e activewear, è innovazione nell’innovazione. Grazie a un importante lavoro di ricerca, la piuma viene resa elastica, stretch, permettendo al tessuto Thindown® di allungarsi e rientrare senza rompersi e senza perdere le caratteristiche che lo contraddistinguono. Thindown® Flex, con una percentuale di elasticità di circa il 3-5%, segue i movimenti del corpo e garantisce un elevato comfort. Thindown® Flex è stato scelto da Première Vision per innovazione e ricerca e sarà presentato all’interno del Forum Sport & Tech dal tema Active Mobility, il 20 settembre presso la Hall 6.

Nuove collaborazioni

A Première Vision Paris, Thindown® sarà presente anche con un nuovo progetto realizzato in collaborazione con Estethia G.B. Conte, azienda del Gruppo Marzotto, specializzata nella produzione di tessuti maschili e femminili sempre in linea con le ultime tendenze del mercato. Estethia G.B. Conte propone due innovativi tessuti, uno in jersey e l’altro a navetta accoppiati con il nuovo Thindown® Flex, particolarmente confortevoli grazie alla loro straordinaria elasticità. Traspiranti, idrorepellenti, waterproof e windstop, i nuovi tessuti sono caratterizzati da un isolamento termico assoluto, leggerezza e morbidezza, e si contraddistinguono per un moderno stile actiwear. I nuovi tessuti saranno presentati presso lo spazio espositivo Estethia-GB Conte, Hall 5 Stand N18.

Una sinergia tutta biellese

La kermesse parigina sarà inoltre il palcoscenico di «Atmosphere», il tessuto nato dalla collaborazione tra Thindown® e Fratelli Tallia di Delfino, l’azienda storica fondata nel 1903, parte del Gruppo Marzotto, specializzata nella produzione di tessuti pregiati, per capi di abbigliamento maschile di altissima qualità. Presso lo stand di Fratelli Tallia di Delfino – Hall 5 Stand S1 – sarà presente un corner interamente dedicato ad «Atmosphere», la capsule nata dalla fusione tra l’innovazione e la tecnologia che contraddistinguono Thindown®e la tradizione e il pregio dei migliori tessuti lanieri della tradizione biellese di Fratelli Tallia di Delfino. La capsule «Atmosphere» è composta da lane, cashmere e fibre nobili abbinati al Thindown® Goose 30 grammi, top di gamma.