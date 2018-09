Deposito di attrezzi in fiamme a Brusnengo

BRUSNENGO - Ieri sera, attorno alle 23,00, un deposito di attrezzi , situato vicino ad un'abitazione, è stato avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due pattuglie, hanno lavorato due ore per domare il fuoco e per mettere in sicurezza la zona interessata. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nel rogo. Presenti i Carabinieri per accertarsi sulle cause dell'incendio che ha reso il deposito degli attrezzi inutilizzabile.

Incendio nella notte a Brusnengo, a fuoco un deposito attrezzi (© Vigili del Fuoco)