Vitale Barberis Canonico e Brooks Brothers, oltre 500 anni di stile ed eleganza

BIELLA - Vitale Barberis Canonico e Brooks Brothers, uno dei più antichi brand di abbigliamento americano, si uniscono in occasione dei 200 anni del marchio statunitense con un tessuto esclusivo e un evento a New York.

Un tessuto speciale

Giovedì 13 settembre nel prestigioso store di Madison Avenue verrà lanciata una speciale collaborazione tra i due brand che prevede la creazione del tessuto Revenge Wool & Silk realizzato in esclusiva dal lanificio Vitale Barberis Canonico per il su misura di Brooks Brothers. Si svolgeranno inoltre esclusive sessioni di trunk show per i clienti del marchio americano con esperti del Lanificio dal 13 al 16 settembre.

Il nuovo prodotto

Vitale Barberis Canonico è orgogliosa di aver creato una nuova linea di tessuti esclusivi Made to Measure per Brooks Brothers. La collezione Revenge Wool & Silk comprende 12 diverse varianti realizzate in pura lana merinos Super 150s in mischia con seta. L'abbinamento di una lana che ha una finezza e una sensazione simile al cashmere con una seta di alta qualità conferisce al tessuto un'eccezionale levigatezza e lucentezza. Questi tessuti speciali sono realizzati da Vitale Barberis Canonico interamente in Italia e sono disponibili solo per i clienti del Made to Measure di Brooks Brothers.