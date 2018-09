13 Settembre - Buon onomastico a...

Il 13 settembre si venera:

San Giovanni Crisostomo Vescovo e dottore della Chiesa

Giovanni soprannominato Crisostomo, o bocca d'oro, per la sua meravigliosa eloquenza, nacque in Antiochia.

In giovanissima età fu privato del padre. Gli rimase la santa genitrice che ad altro non pensò se non ad adempiere fedelmente tutti gli obblighi di una madre cristiana verso i suoi figliuoli.

Altri santi e venerazioni del 13 settembre:

- Sant' Amato di Remiremont

Abate

- Sant' Amato di Sens (o di Sion)

Vescovo

- Beato Aurelio Maria (Benvenuto) Villalon Acebron

Martire

- Beato Claudio Dumonet

Martire

- San Giuliano

Martire

- San Marcellino

Martire

- Beata Maria di Gesù (Lopez de Rivas)

Religiosa

- San Maurilio di Angers

Vescovo

- San Venerio

Eremita