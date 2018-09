Ex Lanifici Rivetti, nove persone sgomberate. Uno aveva un decreto di espulsione

BIELLA - Nella giornata di ieri, 11 Settembre, sono entrate nell'area degli ex Lanifici Rivetti, Squadre volanti della Polizia,Digos, Polizia Locale e Vigili del Fuoco oltre agli Operatori dell'Asl, dopo una denuncia del curatore fallimentare.

9 PERSONE SGOMBERATE - All'interno della struttura sono stati trovati, in condizioni di degrado assoluto, 9 persone, otto di loro in regola con i documenti (sei pakistani e due nigeriani), mentre per un nigeriano di 26 anni sul quale pendeva un decreto di espulsione per reati contro il patrimonio, è scattato l'obbligo di essere condotto al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, in attesa di essere accompagnato ad Abuja. Gli otto uomini con i documenti in regola sono stati portati in un Centro di accoglienza straordinaria (Cas), nella provincia di Biella.

MONITORAGGIO CONTINUO - Gli operai, con le ruspe, hanno fatto pulizia nell'intera area, hanno posizionato reti alte più di due metri per ostacolare l'ingresso e anche nei prossimi giorni tutta la zona sarà monitorata e controllata.