Pray in vetrina 2018, tutto pronto per la 4 giorni di festa

PRAY – Torna Pray in vetrina e la formula è sempre la stessa: quattro giorni di gusto, musica e fiera mercato. Si comincia venerdì 14 settembre e si prosegue fino a lunedì 17 settembre.

Il programma

Venerdì alle 16.30 aprirà il luna park e subito dopo, inizierà la prima serata culinaria con lo stand gastronomico al mercato coperto, un grande padiglione dedicato al gusto. Ritorna anche la sagra dell'agnolotto con paste fresche ripiene realizzate a mano. Dalle 21.30 musica e animazione al con la discoteca Number One.

Il weekend

Sabato si comincia dal pomeriggio quando, alle 15 si terrà il torneo di calcio per la categoria Pulcini organizzato da Fc Valsessera, alle 16 ci sarà la passeggiata con gli amici a quattro zampe e dalle 18 apre «Sapori in vetrina», la mostra mercato di prodotti alimentari tipici; appuntamento in piazza Lora Totino, invece con l'auto tuning. Dalle 19 stand gastronomico aperto con specialità della casa. La serata di festa continua con il gruppo Innocenti Evasioni Band, che proporrà i successi di Lucio Battisti proprio in occasione dei vent’anni dalla scomparsa. Domenica, alle 9 in via Sella apriranno i mercatini, alle 10 si potrà visita la mostra mercato di prodotti alimentari, alle 12 le cucine proporranno piatti per tutti i gusti. E dalle 14.30 per tutta via Sella ci sarà musica dal vivo con Quatrad trio, Exedra, Bards from Yersterday, Vob party band e Moonsecret. In piazza Lora Totino spettacolo degli allievi di «Incontra la danza», in piazza Vittime di Bologna invece esibizione delle cheerleaders «Wildcats», truccambimbi della Crocerossa e lo stand degli arcieri del «Dahu». Le cucine apriranno alle 19 per la cena e dalle 21.30 al polivalente si potrà ballare con la musica della Divina band.

Il gran finale

Lunedì la festa si chiude in grande stile con la cena e alle 21 la serata danzante con Alex che proporrà liscio e brani degli anni '60 e '70ed in fine, la 29ªma edizione di Pray in vetrina si concluderà alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico.