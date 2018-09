Pallacanestro Biella, Antonio Trada conferma: "Nuovi acquisti nel consiglio"

BIELLA - Si è svolta oggi una riunione ristretta fra il Presidente del consiglio di amministrazione di Pallacanestro Biella, Massimo Angelico e il Signor Antonio Trada titolare della Edilnol di Vigliano Biellese socio di Pallacanestro Biella.

PER ENTRARE NEL CONSIGLIO - La riunione aveva come oggetto la verifica ultimativa per conoscere le intenzioni della cordata di imprenditori che attraverso il Signor Trada, ha manifestato l’intenzione di entrare nel Consiglio di Pallacanestro Biella. Il titolare di Edilnol, a nome e per conto della nuova potenziale compagine, ha con soddisfazione comunicato al Presidente Angelico la possibilità di chiudere positivamente l’operazione.

INCONTRO RISTRETTO - In programma, la prossima mossa è la volontà di un incontro fra il Presidente Angelico, il Signor Trada e i potenziali nuovi soci, questo per proseguire la conoscenza reciproca e inoltre iniziare a stendere un programma che, insieme ai nomi dei soci, non è ancora di dominio pubblico.