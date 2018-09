«10 mila passi per stare bene», ecco iil progetto per la promozione della salute

BIELLA - «10 mila passi per stare bene», quale progetto di promozione della salute, promosso anche dall'ASL di Biella in collaborazione con altri comuni della provincia. In occasione della manifestazione sportiva La Stracada, l'Assessore del Comune di Biella, Valeria Varnero, sabato 15 settembre, alle 20.30, presso Stadio La Marmora Pozzo presenterà pubblicamente il progetto e i quattro itinerari cittadini ideati.

Il progetto

Si tratta di percorsi disegnati attorno al Villaggio Sportivo e contrassegnati da cartelli, che hanno l'obiettivo di fare da guida per chi vuole dedicare un po' di tempo all'attività fisica semplicemente camminando o correndo in città. Il progetto è nato non solo a Biella ma in altri centri della provincia, in collaborazione con l'Asl. I quattro tracciati disegnati in città variano da 1000 a 2600 metri di lunghezza e si sviluppano nella zona dello stadio.

Inline Skate Contest

Nel fine settimana dedicato allo sport, è in programma il weekend dell'Inline Skate Contest, allo skate park di piazza Falcone. Sempre sabato 15 settembre e sempre alla presenza di Valeria Varnero sarà inaugurato un monumento-ricordo a Lorenzo Baghe, un gesto con cui gli appassionati di pattini in linea, skateboard e Bmx che animano la struttura del Villaggio La Marmora vogliono ricordare un amico scomparso prematuramente.