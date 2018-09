Trovato cadavere a Sali Vercellese

SALI VERCELLESE - Si tratta di Paola d'Ovidio, una donna di 45 anni, scomparsa da Santhià il 14 Luglio di quest'anno il cui corpo è stato ritrovato in un canale fra Sali e Montonero. Nella serata di ieri, è avvenuta la prima identificazione, stamattina verrà sottoposta alla visita del Medico legale e nella mattinata di Sabato avverrà l'autopsia.

I Carabinieri di Vercelli, quando le ricerche erano state sospese nel mese di Luglio, avevano concordato con il Sindaco di Sali, di essere avvisati quando i canali fossero svuotati dall'acqua per una ricognizione . Infatti la donna è stata ritrovata in un punto in cui l'acqua, quando presente è molto profonda.