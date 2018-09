Incidente tra vespa e bici a Zumaglia

ZUMAGLIA - Nella giornata di ieri, 12 Settembre,a Zumaglia, una Vespa con alla guida un ragazzo di 18 anni e una bici con a bordo un uomo di 68 di Ventimiglia, per cause da accertare, hanno avuto un incidente. Ad avere la peggio il ciclista, che ha riportato escoriazioni e la bicicletta danneggiata, mentre il ragazzo, solo un grande spavento. Sul posto i Carabinieri di Valle Mosso per i rilievi e le responsabilità dell'accaduto. Nessuno dei protagonisti dell'incidente ha richiesto il ricovero all'ospedale.