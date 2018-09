CAVAGLIÀ - Erano già nel giardino dell'abitazione,in Via Massaua a Cavaglià, quando il proprietario rientrando a casa, ha sorpreso due ladri nella sua proprietà. Subito scappati, sono stati inseguiti sulla via e un Pakistano di 26 anni residente proprio in paese è stato bloccato e consegnato ai Carabinieri e dovrà rispondere di tentato furto in concorso.