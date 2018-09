Vigliano da il benvenuto al nuovo parroco don Luca Murdaca

VIGLIANO BIELLESE - Domenica 9 settembre, il paese ha festeggiato l'inizio del mandato di parroco di don Luca Murdaca, già amministratore parrocchiale dall'ottobre scorso. Al Sindaco, Cristina Vazzoler, è toccato aprire la cerimonia dando il benvenuto ufficiale a don Luca, che fin dal 2011 come viceparroco si è occupato in modo intenso e proficuo dei giovani dell'oratorio.



Un rapporto di fiducia e collaborazione

«Un percorso - ha detto il Sindaco a don Luca - in cui le giovani generazioni apprendono quanto conta il rispetto e la devozione per gli anziani, quanto è importante prendersi cura dei meno fortunati. In questa strada, come in tutte le piccole e grandi difficoltà che ti attendono nel tuo mandato parrocchiale, sai di poter contare sul supporto dell’Amministrazione comunale. Noi ti invitiamo, come sempre, a fare affidamento su di noi, per rinsaldare insieme le maglie di una rete che sappia accogliere tutti e non si perda per strada nessuno.»

Un contributo per l'oratorio

In questa occasione solenne, il Sindaco ha comunicato l'erogazione di un contributo straordinario di mille euro alla parrocchia – quale vicinanza da parte di tutta la collettività viglianese - per le piccole e grandi necessità dell'oratorio. «Un contributo - ha concluso Vazzoler - che rappresenta quella voglia di comunità e condivisione che don Luca incarna pienamente e che gli auguriamo di coltivare, mantenere ed accrescere per tutti gli anni a venire.»